تسريبات حول المكان المحتمل للقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية

قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، إن ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجرون مشاورات سرية بشأن اللقاء المخطط له بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأفادت الشبكة نقلًا عن مصادرها، بأنه يتم الآن مناقشة عقد اللقاء بين الزعيمين في مدينة بيونج يانج أو في العاصمة المنغولية، أولان باتور.



وأكدت المصادر أن وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي ايه) هي التي تلعب الدور الرئيسي في تلك العملية من ناحية الجانب الأمريكي، لافتة إلى أن عملاء مخابرات كلا البلدين تواصلوا أكثر من مرة وعقدوا لقاء في دولة ما.



وأوضحت المصادر أن الجانب الكوري يصر على عقد اللقاء في بيونج يانج، مشيرين إلى أنه غير واضح ما إذا وافق البيت الأبيض على هذا الاقتراح أم لا.



وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يجري اللقاء في نهاية شهر مايو أو يونيو القادم بعد تحديد مكان اللقاء. فيما رفضت وكالة المخابرات الأمريكية التعليق عن تلك المعلومات.