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أخبار العالم

أول رد فعل من ميركل على حادث الدهس

السبت 07/أبريل/2018 - 07:05 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رشا عبد الخالق
أعربت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها لعائلات ضحايا حادث الدهس في مدينة مونستر الألمانية، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وقالت أولريك ديمير المتحدثة باسم ميركل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفكارنا مع الضحايا وذويهم سواء من قتلوا أو من في هجوم الدهس".

وأعربت أندريا نايلز زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، شريك ميركل في الائتلاف الحكومي، عن صدمتها من أحداث مونستر.

وقالت نايلز: "أفكاري مع الضحايا وذويهم، وأمل أن توضح السلطات بسرعة خلفية الهجوم، وأتمنى أن تقوم قوات الأمن المحلية بعملها على أكمل وجه".

وقالت وسائل إعلام إن المنفذ هو ألماني من أصل كردي يُدعى سمير الهايض، وآخر حصيلة ضحايا مُعلن عنها حتى الآن هي 4 قتلى و50 مصابًا.

وانتشرت الشرطة بسرعة في مكان الحادث، وحاولت إبعاد المارة من مكان الحادث.

وحذرت الشرطة الألمانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين من المرور بالمنطقة"، وحثتهم على الإدلاء بأى معلومات عن الهجوم.

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