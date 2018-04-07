ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قطر تغرق في الديون بسبب الإنفاق على منشآت مونديال 2022

السبت 07/أبريل/2018 - 08:07 م
قطر تغرق في الديون
قطر تغرق في الديون بسبب مونديال 2022
نور عادل
تعيش قطر أزمة حقيقية قبل 4 سنوات من استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب ارتفاع نسبة الديون التي تعاني منها خزينتها، نظرا  للانفاق المُبالغ فيه على المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمونديال.

وبحسب تقرير سابق لشبكة بي بي سي البريطانية، "تنفق قطر 500 مليون دولار أسبوعيًا على مشروعات البنية التحتية الرئيسية، استعدادًا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022".

ونقلت بي بي سي تصريحات لوزير المالية القطري علي العمادي، اعترف فيها بحجم الإنفاق الضخم الذي تتبعه الدولة للاستعداد لاستضافة كأس العالم، مؤكدًا أنه قد يتجاوز إجمالي ما تنفقه الدولة على هذه المشروعات 200 مليار دولار.

وأوضح أن المخصصات المالية لمشروعات كأس العالم كانت بعيدة كل البعد عن التخفيضات التي حدثت في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة في 2016 وصل إلى أكثر من 12.8 مليار دولار، بينما وصل في عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن "البرازيل أنفقت ما يقارب 11 مليار دولار على استضافة كأس العالم 2014، في حين زادت روسيا الإنفاق الحكومي على كأس العالم 2018 بمقدار 321 مليون دولار، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 10.7 مليار دولار، وواجهت البرازيل صعوبة كبيرة في تجهيز عدد كبير من ملاعبها في البطولة السابقة.

في المقابل تنفق قطر أضعاف ما تم إنفاقه على البطولة التي استضافتها البرازيل، أو ستقام في روسيا العام الحالي.

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني على لعبة الحوت الأزرق

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 7-4-2018 الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

شاهد.. الداخلية تضبط أخطر العناصر الإجرامية بـ 73 قطعة سلاح بـ"أبو كبير"

شاهد .. بث مباشر لقداس عيد القيامة المجيد

اليونايتد يؤجل تتويج السيتي بـ«البريميرليج» ويهزمه 3 / 2.. فيديو

المالية: 19.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب الموظفين في 6 أشهر

حمدى رزق رئيسا لتحرير المصري اليوم

خبير أمن معلومات يكشف معلومات جديدة عن مخاطر «الحوت الأزرق».. فيديو

الزمالك يسعى لخطف نجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

نجم المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه ولمن سيلعب فى مصر

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

مانشستر يونايتد يحول تأخره بهدفين للتقدم بالثلاثة على الـ"سيتي".. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 7-4-2018 الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو
«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو
أحمد موسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة.. ويؤكد: «محدش هيقدر يفرقنا».. فيديو
الغضبان: كرنفالات شعبية ببورسعيد لاستقبال أعياد الربيع..فيديو
شاهد .. بث مباشر لقداس عيد القيامة المجيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟