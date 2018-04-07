"العالمي للمواطن المصري بالخارج" : "إعفاء جمركي" تقوم بدور وطني كبير

أشاد الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بحملة "إعفاء جمركي"، على سيارات المغتربين لما تقوم به من عمل وطني، حيث استطاع مؤسسها محمود شكل أن يحرك الكثير من القضايا لأبناء الجالية المصرية، لتصبح قضايا رأي عام ومن ثم تتحرك كافة المؤسسات لتصحيح الأوضاع مرة، أو المساعدة والمساهمة في حل المشكلات مرة أخرى.



وأضاف الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن هناك قضايا بارزة كان لحملة إعفاء جمركي دور في حلها بشكل كبير، منها قضية السجين المصري الذي قبع في السجون السعودية ثلاث سنوات، دون أن يعرف أحد عنه شيئا، إلى أن نشرت إعفاء جمركي قضيته، واستطاعت أن تجمع له مليون وخمسمائة ألف جنيه، وأنهت أسباب سجنه وهو اليوم بين أهله في مصر.



وأشاد الاتحاد، بالدور الذي لعبه مؤسس الحملة محمود شكل في قضية الحاجة سعدية التي ضبطت في مطار المملكة العربية السعودية بمخدرات بعد أن وقعت ضحية لعصابة تهريب دولية، وهو ما كان له الأثر الأكبر في قبض الشرطة المصرية على المتهم الأول لتمسك الخيط الأول في شبكة إجرام دولية.

