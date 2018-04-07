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رياضة

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

السبت 07/أبريل/2018 - 08:24 م
الدكتور محمود سعد
الدكتور محمود سعد
ريهام بكير
أكد الدكتور فهد آل خفير خبير التحكيم في المنازعات الرياضية والمحكم الدولي أنه تم اختيار الدكتور محمود سعد مديرا للمؤتمر الرياضي الدولي الذي ينتظر أن يحاضر فى جلساته نخبة من نجوم العالم العربي والمحللين الدوليين بتنظيم من مركز مكة الدولي، يومي 2و3 مايو المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وعلى رأسهم محمود ىالخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمود أبو رجيلة المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، وسعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق، وبندر الأحمدي النجم السعودي الكبير، في خطوة مهمة لإثراء هذا المجال قبل انطلاق مونديال روسيا، الذي تشارك في فعالياته 4 منتخبات عربية، تمثل مصر والسعودية والمغرب وتونس

وأضاف آل خفير رئيس المؤتمر أن نسخة العام الحالي تقام تحت شعار "استشراف التحليل الفني لمباريات كرة القدم" ، مشيرًا إلى أن نقاشات المؤتمر تتناول العديد من المحاور، منها مفهوم وأهداف وأنواع استخدامات تحليل الأداء بمباريات كرة القدم، والفارق بين الرأي والتحليل، ومعرفة أدوات تحليل الأداء الفني في مباريات كرة القدم، وتحليل واجبات كل مركز داخل الملعب، وأداء حراسة المرمى، بالإضافة الي تحليل الخطط الهجومية والخطط الدفاعية ومواقف المواجهة.

وشدد فهد، على أن التحليل الفني لمباريات كرة القدم سواء علي النطاق العالمي أو العربي ببساطة، يجذب جميع المهتمين باللغة السليمة والشرح السلس البعيد عن التعقيد، منوهًا إلى ضرورة الاستناد إلى الإحصاءات للتدليل على نسب الجري، واللياقة البدنية، والتمرير الحاسم والفعال، وعدد الأخطاء، ومدي تأثيرها علي سير الأحداث وايضًا تدوين الملاحظات، التي تشكل مفهوم القراءة الفنية أثناء المباراة.

وأشار آل خفير الى أن هناك كوكبة من نجوم التحليل والمتخصصين الذين سيلقون محاضرات خلال المؤتمر، منهم الدكتور محمود سعد، ومحمود الخطيب ومحمود ابو رجيلة ومفتى ابراهيم وعلاء ميهوب، ومحمود صالح من مصر، ومن السعودية سعيد غراب، وحمود السلوة، ومحمد الخراشي، وسعيد العويران، و سامى شاس، ومرزوق العتيبي، وعبد الله الواكد، وبندر الأحمدي، والدكتور خالد الكثيري، وعلاء رواص، وحسن خليفة، و طلال المشعل، و نواف التمياط، ومن الامارات محمد مطر و سبيت خاطر، ومن سلطنة عمان كلا من الكابتن عماد الحوسني وأحمد البلوش ومن البحرين فهد المحرق

وقال آل خفير أنه من الضروري أن يحمل المحلل الفني لمباريات كرة القدم مواصفات خاصه تمكنه من القيام بمهمتهِ على أكمل وجه وبصوره مقنعه ومن أهم هذه المواصفات ، أن يكون متخصصًا في هذا المجال وليس بالضرورة ان يكون مدرب كرة قدم، لكنه يجب أن يكون من الدارسين لهذا العلم على أقل تقدير

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