«الشطب شبح يطارد الأحزاب المخالفة».. قانون يسعى لحل الكيانات الدينية.. وصاحب الفكرة: أخطأت فى حق الأجيال.. والنور: نحن حزب سياسي ولم نخالف الدستور.. والتشريعية: تجميدها يحتاج لحكم قضائي

النور يمارس سياسية تعم بالخراب على مصر

الإبقاء على تلك الأحزاب يُحدث الإنقسام داخل الدولة

عمل لجنة شئون أحزاب داخل البرلمان لإعادة النظر فى المنظومة

: اللجنة المختصة لم تجد لدينا مخالفات

مشروع شطب الأحزاب الدينية عرضة لعدم الدستورية

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