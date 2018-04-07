«ملعقة خشبية» تقدم معلومات جديدة عن الإنسان البدائي

تتوالى اكتشافات العلماء للأدوات القديمة التي استخدمها أول إنسان على كوكب الأرض، وكان آخر الاكتشافات هي العثور على أقدم أداة خشبية استخدمها البشر في التاريخ، واستخدمها الإنسان البدائي في الجزيرة الإيبيرية.



في شمال إسبانيا، تم العثور على البقايا الخشبية والتي يعود تاريخها إلى 90 ألف عام، وكان من ضمن الأدوات التي تم اكتشافها، أداتان محفوظتان بشكل جيد ومنها الملعقة الخشبية، وفقًا لـ"daily mail".



ويعتقد العلماء أنه تم تصنيع هذه الأدوات من جذع شجرة "الطقسوس التوتي"، وتم صقل أحد جوانبها بالحجارة ومعالجته بالنار، وكانت هذه الأدوات هامة في طهي الطعام والحياة بشكل عام.



كان يستخدمها الإنسان البدائي في الدفاع عن نفسه من خلالها أيضًا، ويذكر أن أدوات الإنسان البدائي تم العثور عليها في إيطاليا، وإنجلترا، وألمانيا، لذا فان الاكتشاف الجديد يوفر معلومات عن مسار الإنسان البدائي وأماكن تواجده.

