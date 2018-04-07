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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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السبت 07 أبريل 2018 - 40 : 08 م
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أخبار البلد
حمدى رزق رئيسا لتحرير المصري اليوم
السبت 07/أبريل/2018 - 08:23 م
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الصحفى حمدى رزق
قرر مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم تعيين الكاتب الصحفى حمدى رزق رئيسا للتحرير، خلفا للكاتب الصحفى محمد السيد صالح والذى تقدم باستقالته قبل أيام.
ويتمنى موقع صدى البلد التوفيق له فى مهمته القادمة.
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