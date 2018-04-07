حمدى رزق رئيسا لتحرير المصري اليوم



ويتمنى موقع صدى البلد التوفيق له فى مهمته القادمة.



قرر مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم تعيين الكاتب الصحفى حمدى رزق رئيسا للتحرير، خلفا للكاتب الصحفى محمد السيد صالح والذى تقدم باستقالته قبل أيام.