«المصري للدارسات السياسات العامة» يناقش «تشاركية المواطنين» بالموازنة

نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، جلسة نقاشية تحت عنوان " تشاركية المواطنين في الموازنة العامة" بغرض رصد رأي المواطنين بـ23 محافظة، في مشروع الموازنة الجديد والذي تعكف الحكوم علي مناقشته بالبرلمان، بحضور أحمد عبد الوهاب، الباحث بالوحدة الاقتصادية بالمركز و النائب البرلماني، محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، و النائبة سيلفيا نبيل لويس، بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.



وعرضت الجلسة النقاشية، التي نظمها المركز أمس، ضرورة اطلاع المواطنين علي بنود الإنفاق بالموازنة العامة علي مستوي القطاعات المختلفة، وأبرز المستجدات التي قطعتها مصر عبر تقرير مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة خلال العام الماضي بمعدل تحسن بلغ 25 نقطة علي مستوي 115 دولة مشاركة.



وذكر النائب البرلماني، محمد بداروي،أن هناك بعض النفقات القطاعية وخصوصا بالتعليم والصحة بحاجة لإعادة نظر بالموازنة العامة، مشيرا الي ضرورة اجراءات اصلاحية علي مجموعة من الملفات من بنيها ( الأراضي، قطاع الأعمال العام، المصانع المتعثرة، إصلاح الدعم، الهيئات الاقتصادية).



من جهتها قالت سليفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك تنسيقا مرتقبا مع المركز المصري، لإجراء تعديلات تشريعية للتحول من موازنة الأبواب والبنود لموازنة البرامج و الأهداف منعا لإهدار موارد الدولة.

