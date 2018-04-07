لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" بجامعة مدينة السادات

في إطار تعاون وزارة الشباب والرياضة وجامعة مدينة السادات اقيم اليوم لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة.



وحل اللواء أركان حرب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، والمحلل الاستراتيجي ومستشار مدير كلية القادة والأركان ضيوفا على الجامعة.



والقي "بخيت" محاضرة عن الحرب المعلوماتية في ضرب أحد مراكز الثقل (العلاقة بين الجيش والشرطة)، وتناول موضوعات مهمة: حرب المعلومات كأحد أدوات القوي الناعمة لتحقيق أهداف القوي المعادية لمصر ومراحل تطوير الصراع حول الشرق الأوسط.



وتفاعل الطلاب بشدة مع المحاضرة وانتهت بإلقاء الأسئلة علي اللواء أركان حرب حمدي بخيت، حضر المحاضرة الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور هاني يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية، ورضوان القرم أمين عام الجامعة.



وسلم " بيومي " درع الجامعة للواء حمدي بخيت.