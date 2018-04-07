ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" بجامعة مدينة السادات

السبت 07/أبريل/2018 - 08:09 م
لقاء حواري بعنوان
لقاء حواري بعنوان" العودة للجزور" بجامعة مدينة السادات
محمد امين
في إطار تعاون وزارة الشباب والرياضة وجامعة مدينة السادات اقيم اليوم لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة.

وحل اللواء أركان حرب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، والمحلل الاستراتيجي ومستشار مدير كلية القادة والأركان ضيوفا على الجامعة.

والقي "بخيت" محاضرة عن الحرب المعلوماتية في ضرب أحد مراكز الثقل (العلاقة بين الجيش والشرطة)، وتناول موضوعات مهمة: حرب المعلومات كأحد أدوات القوي الناعمة لتحقيق أهداف القوي المعادية لمصر ومراحل تطوير الصراع حول الشرق الأوسط.

وتفاعل الطلاب بشدة مع المحاضرة وانتهت بإلقاء الأسئلة علي اللواء أركان حرب حمدي بخيت، حضر المحاضرة الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور هاني يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية، ورضوان القرم أمين عام الجامعة.

وسلم " بيومي " درع الجامعة للواء حمدي بخيت.
لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" بجامعة مدينة السادات
لقاء حواري بعنوان "العودة للجذور" بجامعة مدينة السادات

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الزمالك يتظلم على قرار الأموال العام بتشكيل لجنة لإدارة أموال النادي

اليونايتد يؤجل تتويج السيتي بـ«البريميرليج» ويهزمه 3 / 2.. فيديو

أبو تريكة يطمئن جماهير الكرة المصرية على محمد صلاح

الطب البيطري بالقاهرة تكشف عن كارثة بمحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة ..فيديو

المالية: 19.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب الموظفين في 6 أشهر

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

شاهد.. مصلون يمسحون وجوههم بالنار بعد خروج النور المقدس من قبر المسيح

وصول 8 خبراء روس إلى مطار القاهرة استعدادا لعودة الرحلات الجوية مع موسكو

خبير أمن معلومات يكشف معلومات جديدة عن مخاطر «الحوت الأزرق».. فيديو

عزة مصطفى تهنئ حمدي رزق على رئاسة تحرير «المصري اليوم» .. فيديو

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

الطب البيطري بالقاهرة تكشف عن كارثة بمحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة ..فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو
«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو
أحمد موسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة.. ويؤكد: «محدش هيقدر يفرقنا».. فيديو
الغضبان: كرنفالات شعبية ببورسعيد لاستقبال أعياد الربيع..فيديو
شاهد .. بث مباشر لقداس عيد القيامة المجيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟