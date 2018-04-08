الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: أداء الاقتصاد العربي تأثر سلبيا بتراجع الأسعار العالمية

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي، إن الأداء الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، تأثر بالتحديات الخارجية والداخلية فى هذه البلدان بعد تراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية، رغم ارتفاع نسبة ناتجها المحلي لـ22.8% بقيمة 18.3 تريليون دولار في 2016 مقارنة بـ14.9 تريليون بنهاية 2012.



وأضاف تقرير صادر عن المؤسسة أنه بنهاية 2017، كان هناك توقعات بارتفاع النمو بمعدل 3.9% خلال العام الميلادي الجاري ، موضحا أنه مع نهاية العام 2016، تراجعت جملة التجارة لأعضاء منظومة التعاون الإسلامي بمعدل 7.8% ليسجل 3 تريلونات دولار مقارنة بـ3.2 تريليونا في العام السابق له.

