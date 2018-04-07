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أخبار البلد

سفير فرنسا يفتتح أول مكتب محاماة دولي بالقاهرة

السبت 07/أبريل/2018 - 08:09 م
سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة
احمد حسن
أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة، قيام مكتب "جيد" Gide للمحاماة وهو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي افتتاح فرع له في القاهرة.

يتم حفل إطلاق الفرع، الخميس المقبل، بمقر وحضور سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، وأوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا سابقًا، و بودوان موشرون، رئيس مكتب "جيد" بالقاهرة، و جزافييه كرجومو، أحد كبار شركاء المكتب، وستيفان بويل، الشريك المتولى إدارة الفرع.

أكدت السفارة، أن مصر تحظى بأدوات نجاح استثنائية تجعل منها اليوم الوجهة الاقتصادية الأولى للمستثمرين الأجانب الراغبين في التواجد في أفريقيا، وذلك من خلال موقعها الجغرافى فى ملتقى طرق أفريقيا وآسيا.

و يأمل مكتب "جيد" مرافقة تنمية تواجد الشركات الفرنسية والدولية في مصر بنحو أكثر نشاطًا، وكذلك تقديم الدعم للشركات المصرية في عملياتها الدولية سواء في مجال الاستشارة القانونية أو في المنازعات.

ويقول كل من جزافييه كرجومو، أحد كبار شركاء المكتب، وستيفان بويل، الشريك المتولى إدارة "جيد": "بعد فتح فرع لنا في إيران في 2017، يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد في الشرق الأوسط ليمثل علامة قوية على إرادتنا لتدعيم تواجدنا في الدول الناشئة اقتصاديًا، مضيفا، نحن على قناعة بأن تواجدنا منذ فترة طويلة بالمنطقة وعلاقتنا الوثيقة بالسلطات المحلية تعد دعائم نجاح قوية لصالح تنمية عملائنا في مصر".

كما أعرب بودوان موشرون، الشريك المكلف برئاسة رئيس الفرع بالقاهرة، عن سعادته بهذه المهمة، مؤكدا، أن السوق المصرية في حالة ازدهار كبير وبالتالي فإن افتتاح هذا الفرع يتيح لنا تقديم مساندة تامة للشركات الراغبة في تنمية تواجدها في هذه السوق، وصولا لمساعدة هذه الشركات، وقال: نحن نراهن على فريق عمل محلي مكون ألمع المحامين المصريين.

"جيد" هو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي، تأسس في باريس في 1920، يحظي اليوم بـ14 فرعًا في العالم، يضم 600 محام من 35 جنسية مختلفة من أفضل المتخصصين في كل فروع القانون المحلي والدولي في تمويل الأعمال، يملك المكتب خبرة قوية فى مجال الاستثمارات وعمليات اقتناء الأصول والعقود التجارية وعمليات التحكيم الدولي والمشروعات (تمويل وبنية تحتية) وكذلك في مجال الامتثال وقانون المنافسة.

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