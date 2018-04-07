برلماني: تأمين احتفالات عيد القيامة ضربة جديدة للإرهابيين

هنأ النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، متمنيا لهم ولمصر أيام سعيدة وعيدا طيبا، مشيدا بإعلان وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني التامة للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد وتأمين دور العبادة.



وقال الشرباصي في بيان له، إن هناك مؤامرة منصوبة على البلاد، والإرهابيين قد يستغلون الاحتفال بأعياد القيامة لمحاولة العبث بالوحدة الوطنية واستهداف الكنائس، مطالبا جميع المصريين بتضافر الجهود لوأد الإرهاب وسحق منفذيه.



وأضاف النائب أن عيد القيامة المجيد ليس فقط عيدا قبطيا، ولكنه عيد وطني وكلنا نفرح بمناسبته، فالمصريون مسلمين ومسيحيين شعب واحد.



وكانت وزارة الداخلية، قد شددت الإجراءات الأمنية، ورفعت حالة الاستنفار الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.