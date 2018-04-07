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رياضة

مدرب الإسماعيلي: واثق في حسم المركز الثاني

السبت 07/أبريل/2018 - 08:15 م
البرتغالي بيدرو بارنى
البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي ا
نور عادل
قال البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، إن فريقه كان الأفضل فى الشوط الثانى بمباراته أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بالتعادل في إطار الجولة الـ31.

وأكد بيدرو بارني في تصريحات عقب المباراة أن الأداء لم يكن بالشكل الأمثل فى الشوط الأول وأن جلسته مع اللاعبين بين الشوطين أظهرت الفارق بالشوط الثاني.

وأضاف مدرب "الدراويش" أنه يثق فى حسم لاعبيه المركز الثانى فى مسابقة الدورى، مشيرًا إلى إغلاق ملف مباراة اليوم على أن يتم التركيز فى لقاء الكأس خاصة أنه لقاء حاسم.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 60 نقطة.

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