مدرب الإسماعيلي: واثق في حسم المركز الثاني

قال البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، إن فريقه كان الأفضل فى الشوط الثانى بمباراته أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بالتعادل في إطار الجولة الـ31.





وأكد بيدرو بارني في تصريحات عقب المباراة أن الأداء لم يكن بالشكل الأمثل فى الشوط الأول وأن جلسته مع اللاعبين بين الشوطين أظهرت الفارق بالشوط الثاني.





وأضاف مدرب "الدراويش" أنه يثق فى حسم لاعبيه المركز الثانى فى مسابقة الدورى، مشيرًا إلى إغلاق ملف مباراة اليوم على أن يتم التركيز فى لقاء الكأس خاصة أنه لقاء حاسم.



