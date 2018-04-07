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اقتصاد

المالية: 19.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب الموظفين في 6 أشهر

السبت 07/أبريل/2018 - 08:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة إيرادات ضرائب الدخل من التوظف إلي 19.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 15.7 مليار في نفس الفترة من العام السابق له، بفارق 3.9 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة ضرائب الدخول من غير التوظف بلغت 5.9 مليار جنيه في الـ6 أشهر الأولى للعام المالي الجاري، مقابل نحو 4 مليارات جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 1.9 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة حصيلة من ضرائب الدخول بقيمة 37.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري المقرر نهايته في يونيو القادم.

ويبلغ عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قرابة الـ6.2 مليون موظف.

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