ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علي السعيد: نجاح كبير لمنظومة قطاع الناشئين بالمصري الموسم الحالي

السبت 07/أبريل/2018 - 08:21 م
علي السعيد: نجاح
علي السعيد: نجاح كبير لمنظومة قطاع الناشئين بالمصري بالموسم
نور عادل - محمد الغزاوي
أعرب علي السعيد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري عن سعادته وباقي أسرة العاملين بالقطاع من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية ومسئولي المهمات بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق الشباب والناشئين والبراعم بالنادي خلال هذا الموسم سواء على مستوى بطولات الجمهورية أو القطاعات أو منطقة بورسعيد.

وأشار المدير الفني لقطاع الناشئين بالمصري أن فرق القطاع نجحت في تحقيق الفوز بتسع بطولات على مستوى منطقة بورسعيد وهو ما يعد انجازًا كبيرًا لقطاع الناشئين الموسم الحالي خاصةً إذا ما قورنت تلك النتائج بنظيرتها في الموسم الماضي التي حققت خلالها فرق القطاع بطولة واحدة.

وأضاف أن النتائج الطيبة للقطاع امتدت لتشمل الفرق المشاركة ببطولات القطاعات وكذلك بطولات الجمهورية التي تحقق خلالها فرق مواليد 1997 ، 1999 ، 2001 نتائج طيبة للغاية مقارنة أيضًا بالمواسم الماضية.

ووجه علي السعيد الشكر لكافة العاملين بالقطاع على كافة مستوياتهم ، مؤكدًا أنهم ومعهم كافة اللاعبين كانوا السبب الأول وراء تلك الإنجازات بما قدموه من جهد وعرق على مدار الموسم ، موجهًا شكره أيضًا لمجلس ادارة المصري بقيادة سمير حلبية بصفة عامة و شريف مزروع وأحمد شملة عضوا مجلس الأدارة المشرفين على القطاع نظرا للدعم الهائل الذي يقدمه المجلس لكافة فرق القطاع

ترشيحاتنا

بث مباشر.. لحظات ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح

المالية: 19.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب الموظفين في 6 أشهر

حساب كأس العالم على «تويتر» يسلط الضوء على عصام الحضري

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

ايفرتون ضد ليفربول.. مغردو «تويتر»: «الريدز من غير صلاح مركز شباب».. صور

عمدة مونستر الألماني: لا نعرف بعد خلفيات واقعة الدهس

انتحار منفذ عملية الدهس غربي ألمانيا وتحديد هويته

شاهد.. مصلون يمسحون وجوههم بالنار بعد خروج النور المقدس من قبر المسيح

وصول 8 خبراء روس إلى مطار القاهرة استعدادا لعودة الرحلات الجوية مع موسكو

المفتي السابق: يجوز الجمع بين الصلوات بشرط

«الأمور المستعجلة»: وقف حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

نجم المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه ولمن سيلعب فى مصر

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

مانشستر يونايتد يحول تأخره بهدفين للتقدم بالثلاثة على الـ"سيتي".. فيديو

الزمالك يسعى لخطف نجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو
«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو
أحمد موسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة.. ويؤكد: «محدش هيقدر يفرقنا».. فيديو
الغضبان: كرنفالات شعبية ببورسعيد لاستقبال أعياد الربيع..فيديو
شاهد .. بث مباشر لقداس عيد القيامة المجيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟