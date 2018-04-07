علي السعيد: نجاح كبير لمنظومة قطاع الناشئين بالمصري الموسم الحالي

أعرب علي السعيد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري عن سعادته وباقي أسرة العاملين بالقطاع من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية ومسئولي المهمات بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق الشباب والناشئين والبراعم بالنادي خلال هذا الموسم سواء على مستوى بطولات الجمهورية أو القطاعات أو منطقة بورسعيد.



وأشار المدير الفني لقطاع الناشئين بالمصري أن فرق القطاع نجحت في تحقيق الفوز بتسع بطولات على مستوى منطقة بورسعيد وهو ما يعد انجازًا كبيرًا لقطاع الناشئين الموسم الحالي خاصةً إذا ما قورنت تلك النتائج بنظيرتها في الموسم الماضي التي حققت خلالها فرق القطاع بطولة واحدة.



وأضاف أن النتائج الطيبة للقطاع امتدت لتشمل الفرق المشاركة ببطولات القطاعات وكذلك بطولات الجمهورية التي تحقق خلالها فرق مواليد 1997 ، 1999 ، 2001 نتائج طيبة للغاية مقارنة أيضًا بالمواسم الماضية.



ووجه علي السعيد الشكر لكافة العاملين بالقطاع على كافة مستوياتهم ، مؤكدًا أنهم ومعهم كافة اللاعبين كانوا السبب الأول وراء تلك الإنجازات بما قدموه من جهد وعرق على مدار الموسم ، موجهًا شكره أيضًا لمجلس ادارة المصري بقيادة سمير حلبية بصفة عامة و شريف مزروع وأحمد شملة عضوا مجلس الأدارة المشرفين على القطاع نظرا للدعم الهائل الذي يقدمه المجلس لكافة فرق القطاع