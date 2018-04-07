لا تسوية تلوح في أفق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. كاتبة أمريكية: «الدولتان» و«الدولة الواحدة» حلان غير قابلين للحياة.. ونجل مناحم بيجن: «صفقة القرن» فكرة سخيفة

أعداد الإسرائيليين والعرب في مساحة فلسطين التاريخية أصبحت متساوية

تزايد أعداد السكان العرب يشكل تهديدًا ديموغرافيًا لإسرائيل

صفقة القرن تتبنى الوضع القائم ولا تطرح تغييرًا جوهريًا

قوى يسارية إسرائيلية تنادي بانسحاب أحادي من الضفة الغربية



نشرت صحيفة "ذي مونيتور" الأمريكية مقالًا للكاتبة ترودي روبن، قالت فيه إن هناك مسألتين أصبحتا تفرضان نفسيهما بإلحاح على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأوضحت الكاتبة أن المسألة الأولى تتمثل فيما أُعلن مؤخرًا من أن مجموع عدد السكان العرب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد بات مساويًا لعدد اليهود، ويبلغ تعداد كلاهما نحو 6.5 مليون نسمة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا ديموغرافيًا.



أما المسألة الثانية فهي اقتراب طرح ما يُسمى "صفقة القرن" من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل، وإذا ما صحت التسريبات المتداولة بشأنها، فهي لا تقدم تغييرًا جوهريًا، إذ تتبنى الوضع القائم حاليًا وتطرح حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا في غزة ونحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وهو ما لا يبشر بنزع فتيل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ورأت روبن أن تساوي أعداد اليهود الإسرائيليين والعرب يعني أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، إذ يضع إسرائيل في موقف اختيار صعب، إذ سيكون عليها الاختيار بين حل الدولتين، بما يقتضيه من قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وبين حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، يحصل فيها العرب على حقوق من الدرجة الثانية، مع توقع زيادة عددهم عن اليهود في المستقبل.



ونقلت الكاتبة عن سياسيين إسرائيليين أن حل الدولة الواحدة سيؤدي إلى ظهور نظام للفصل العنصري (الأبارتهايد)، تهيمن فيه أقلية إسرائيلية على أغلبية عربية محرومة من الحقوق السياسية والاقتصادية.



ومن واقع مقابلات أجرتها الكاتبة مع سياسيين إسرائيليين من اليمين واليسار وقيادات فلسطينية، خرجت بأن لا أحد يطرح معادلة تتفادى مخاطر حل الدولة الواحدة من جهة، وتطمئن هواجس الأمن الإسرائيلية حيال حل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة من جهة أخرى.



وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك تصور لحل دولتين يختلف عما كان مطروحًا في الثمانينيات والتسعينيات، عندما كان الشرق الأوسط أكثر استقرارًا من الآن.



وقالت روبن إنها لمست خلال رحلتها الأخيرة إلى إسرائيل ارتياحًا لدى اليمين لتقبل ترامب فكرة ضم إسرائيل أجزاءً كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، تاركة للفلسطينيين سيطرة محدودة على قطع صغيرة من الأراضي معزولة ومتفرقة



لكن فيما يتعلق بصفقة القرن، نقلت روبن عن بيني بيجن، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الراحل مناحم بيجن، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصفه لصفقة القرن بأنها "فكرة سخيفة".



ويرى بيجن أن حل الدولتين مستحيل التحقيق، بالنظر إلى رفض الفلسطينيين التام والمبدئي التخلي عن أي أراض محتلة في 1967 قد تطالب بها إسرائيل في التسوية النهائية، أو التخلي عن حق عودة اللاجئين.



ويرفض بيجن كذلك الحل المطروح من جانب قوى يسارية إسرائيلية، والمنادي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من الضفة الغربية، باستثناء بعض الكتل الاستيطانية، على غرار الانسحاب الأحادي من غزة، والذي أدى إلى سيطرة حركة حماس على القطاع.



وفي الوقت ذاته، يرفض بيجن أيضًا حل الدولة الواحدة التي يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية، إذ يقتضي ذلك منح المواطنة الإسرائيلية لجميع السكان، ما سيؤدي إلى طمس الطابع اليهودي للدولة، بالنظر إلى الكثافة المرتفعة والمتزايدة للسكان العرب.



أما الحل الذي يطرحه بيجن فهو تحسين ظروف حياة الفلسطينيين في إطار الوضع القائم حاليًا، بما في ذلك تطوير الاقتصاد الفلسطيني المعتمد بالكامل على إسرائيل، وإزالة بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وتعلق روبن بأن الحل الذي يطرحه بيجن يتناقض مع الواقع، فالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية مندفع بسرعة كبيرة في عهد نتنياهو، بما في ذلك محاولات تقنين وجود مستوطنات مقامة على أراض مصادرة من الفلسطينيين، تمزق أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني إلى جزر معزولة، كما أن الوضع القائم قد حول غزة إلى سجن كبير.