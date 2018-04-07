«الشباب والرياضة» بالبرلمان تهنئ الأقباط بأعياد القيامة

تقدّم النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يعم الخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.





قال "عباس" في بيان له، إن هناك العديد من المُؤامرات الخارجية الخبيثة التي كانت تستهدف شق وحدة المصريين ما بين المسلمين والمُسيحيين ولكنها في النهاية فشلت، مُؤكدًا أن مواقف البابا تواضروس والأخوة الأقباط أجهضت كافة تلك المُخططات المشبوهة وحافظوا على وحدة النسيج الوطني بين المصريين.



