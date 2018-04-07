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برلمان

«الشباب والرياضة» بالبرلمان تهنئ الأقباط بأعياد القيامة

السبت 07/أبريل/2018 - 08:31 م
الأقباط
الأقباط
فريدة على - أمينة الدسوقى
تقدّم النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يعم الخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

قال "عباس" في بيان له، إن هناك العديد من المُؤامرات الخارجية الخبيثة التي كانت تستهدف شق وحدة المصريين ما بين المسلمين والمُسيحيين ولكنها في النهاية فشلت، مُؤكدًا أن مواقف البابا تواضروس والأخوة الأقباط أجهضت كافة تلك المُخططات المشبوهة وحافظوا على وحدة النسيج الوطني بين المصريين.

أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قوى الشر علمت علم اليقين بأنه يستحيل إشعال فتيل الفتنة بين مسلمي ومسيحيي مصر لارتباطهم الوثيق ببعضهم البعض.

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