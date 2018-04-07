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رياضة

الزمالك يسعى لخطف نجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية

السبت 07/أبريل/2018 - 08:28 م
سموحة
سموحة
نور عادل
بدأ مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تحركه من أجل ضم حسام حسن مهاجم فريق الكرة الاول بنادي سموحة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد مصدر مقرب من اللاعب انه تلقى اتصالات هاتفيه كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية من اجل التفاوض معه والتعرف على مطلباته من اجل الانضمام الي القلعة البيضاء.

واضاف المصدر الي ان اللاعب اكد انه لن يدخل في تفاوض الا بشكل رسمي ويكون عن طريق مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر.

يجدر الاشارة الي ان حسام حسن بالفترة الاخيرة كان قد تلقى عرضا من جانب فريق بيدفيست الجنوب افريقي للانضمام اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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