30 ألف جنيه لكل لاعب بـ «طائرة الأهلي» بعد الفوز ببطولة أفريقيا

سادت حالة من الفرح الشديد داخل النادى الأهلى بعد تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، فى ختام البطولة التي نظمها الأهلى على مدى الأيام الماضية.
وتنص لائحة النشاط الرياضى فى الأهلى على حصول كل لاعب على 30 ألف جنيه حال الفوز بلقب بطولة إفريقيا وهو ما سوف يلتزم به النادى حاليًا لحين تعديل تلك اللائحة وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة من أجل هذا الأمر.
وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الموجود حاليًا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى للعلاج على إجراء اتصال هاتفى بمحمد مصيلحي، المدير الفنى لفريق الطائرة للرجال، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبى الأهلى والسلوك المُتميّز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وروح الفانلة الحمراء التي تحلّوا بها منذ البداية إلى أن حصدوا اللقب فى النهاية.