30 ألف جنيه لكل لاعب بـ «طائرة الأهلي» بعد الفوز ببطولة أفريقيا

سادت حالة من الفرح الشديد داخل النادى الأهلى بعد تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، فى ختام البطولة التي نظمها الأهلى على مدى الأيام الماضية.





وتنص لائحة النشاط الرياضى فى الأهلى على حصول كل لاعب على 30 ألف جنيه حال الفوز بلقب بطولة إفريقيا وهو ما سوف يلتزم به النادى حاليًا لحين تعديل تلك اللائحة وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة من أجل هذا الأمر.



