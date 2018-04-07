ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

30 ألف جنيه لكل لاعب بـ «طائرة الأهلي» بعد الفوز ببطولة أفريقيا

السبت 07/أبريل/2018 - 08:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
سادت حالة من الفرح الشديد داخل النادى الأهلى بعد تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، فى ختام البطولة التي نظمها الأهلى على مدى الأيام الماضية.

وتنص لائحة النشاط الرياضى فى الأهلى على حصول كل لاعب على 30 ألف جنيه حال الفوز بلقب بطولة إفريقيا وهو ما سوف يلتزم به النادى حاليًا لحين تعديل تلك اللائحة وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة من أجل هذا الأمر.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الموجود حاليًا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى للعلاج على إجراء اتصال هاتفى بمحمد مصيلحي، المدير الفنى لفريق الطائرة للرجال، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبى الأهلى والسلوك المُتميّز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وروح الفانلة الحمراء التي تحلّوا بها منذ البداية إلى أن حصدوا اللقب فى النهاية.

ترشيحاتنا

عزة مصطفى تهنئ حمدي رزق على رئاسة تحرير «المصري اليوم» .. فيديو

عمدة مونستر الألماني: لا نعرف بعد خلفيات واقعة الدهس

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

«بوجبا» يسجل هدفين في 3 دقائق ليتعادل مانشستر يونايتد مع السيتي 2 / 2.. فيديو

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

أيمن نور يستعين بـ"بودي جاردات"من أحد البارات لفض تظاهر العمال المفصولين بقناة الشرق

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

الطب البيطري بالقاهرة تكشف عن كارثة بمحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة ..فيديو

خبير أمن معلومات يكشف معلومات جديدة عن مخاطر «الحوت الأزرق».. فيديو

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

بث مباشر.. لحظات ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

نجم المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه ولمن سيلعب فى مصر

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

مانشستر يونايتد يحول تأخره بهدفين للتقدم بالثلاثة على الـ"سيتي".. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 7-4-2018 الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو
«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو
أحمد موسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة.. ويؤكد: «محدش هيقدر يفرقنا».. فيديو
الغضبان: كرنفالات شعبية ببورسعيد لاستقبال أعياد الربيع..فيديو
شاهد .. بث مباشر لقداس عيد القيامة المجيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟