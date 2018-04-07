شاهد.. رنا سماحة تطرح كليب «بينا خير» على يوتيوب

طرحت شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفنى، لصاحبها المنتج حسام بدران، اليوم السبت، كليب "بينا خير" للمطربة رنا سماحة، على موقع الـ"يوتيوب"، ويعرض حصريًا علي قناة "مزيكا".





أغنية "بينا خير"، كلمات وألحان هشام صادق، وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية خالد رؤوف.





الكليب تم تصويره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران، واستغرق التصوير يومًا واحدًا فقط، تم التصوير خلاله في عدة أماكن مختلفة داخل الولاية الأمريكية.



