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منوعات

أمريكي يحصل على 40 مليون دولار بسبب "بودرة التلك"

السبت 07/أبريل/2018 - 10:03 م
لمصرفي الأمريكي ستيفن
لمصرفي الأمريكي ستيفن لانزو
رشا عبد الخالق
حصل المصرفي الأمريكي ستيفن لانزو – 46 عاما- على تعويض قيمته حوالي 37 مليون دولار، بعد مقاضاته لواحدة من أشهر شركات مستحضرات التجميل في العالم.

ورفع لانزو قضية على الشركة حيث اتهمها أن بودرة "التلك" التي تنتجها تسببت في إصابته بمرض السرطان، حيث تحتوى البودرة على ألياف الأسبستوس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جميع أشكال الأسبستوس عبارة مواد مسرطنة بالنسبة للبشر، وقد تتسبب في الإصابة بأورام متوسطة وسرطان الرئة وسرطاني الحنجرة والمبيض. ويؤدي التعرض لتلك المادة أيضا إلى الإصابة بأمراض أخرى، مثل داء الأسبستوس (تليف الرئتين).

ووافقت لجنة المحلفين على تعويض لانزو بحوالي 30 مليون دولار، وحوالي 7 ملايين لزوجته كيندرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم رفع آلاف القضايا ضد الشركة الشهيرة، يحملونها فيها مسئولية الإصابة بالسرطان بسبب "بودرة التلك".

وقال لانزو إنه كان يستنشق الاسبستوس في كل مرة يستخدم فيها بودرة التلك وغسول الاستحمام.

وأشار محامو المصرفي الأمريكي إلى أن الشركة حجبت المعلومات حلو المخاطر الصحية لمنتجاتها منذ الستينيات من القرن الماضي.

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