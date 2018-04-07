اليونايتد يؤجل تتويج السيتي بـ«البريميرليج» ويهزمه 3 / 2.. فيديو

تأجل تتويج فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره من جاره اللدود اليونايتد بنتيجة 2 / 3 فى مباراة الديربى التى أقيمت اليوم السبت على ملعب الإتحاد , فى إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر " البريميرليج " .



سجل أهداف " المانيو " بول بوجبا " هدفين " وكريس سمولينج فى الدقائق 53 , 55 , 69 , فيما أحرز هدفى " السيتيزنز " فينسان كومبانى و إلكاى جوندوجان بالدقيقتين 25 , 30 من عمر اللقاء .



بهذه النتيجة , توقف رصيد السيتى عند 84 نقطة محافظًا على صدارة جدول الترتيب , بينما ارتفع رصيد " الشياطين الحمر " إلى 71 نقطة محتلًا المركز الثانى .