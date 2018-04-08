ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

أعمال موسيقية مصرية بالطابع الغربي في الأوبرا

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:39 ص
عازف البيانو الدكتور
عازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفي
طارق موسى
يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفي حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية التي تضم آلات غربية مطعمة بآلات شرقية حفلاُ من إخراج الدكتور عبد الله سعد، في الثامنة مساء الثلاثاء 10 أبريل الجاري على المسرح الصغير بالاوبرا.

يتضمن البرنامج عددًا من مؤلفاته الخاصة التى ابدعها خصيصا لهذا الحفل وتظهر للنور لاول مرة وهي "الغريب، والمسافر، ونداء السماء" الي جانب عدد من اعماله التي تمزج الطابع الشرقي بالغربي الكلاسيكي منها حنين من القلب، وكيوبيد، وحارة شرقية، ولونجا علي الماشي، وحالة حب وغيرها .

يذكر أن الدكتور محمد عادل مصطفى بدا دراسته الموسيقية على آلتي الكمان والبيانو في سن مبكرة وتخرج في معهد الكونسيرفتورا قسم التاليف والقيادة واستكمل دراسته بسويسرا وحصل علي درجة الدكتوراه من جامعة فنون برن واقام العديد من الحفلات الموسيقية بعدة بلدان منها سوريا والجزائر ولاقت مؤلفاته قبولًا جماهيريا.

ترشيحاتنا

مصرع أسرة مصرية بالكامل في حادث مروري بالسعودية

شاهد.. ابنة شيرين عبد الوهاب في زفاف أمها على حسام حبيب

شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

الحشود تمنع الرئيس البرازيلي الأسبق من تسليم نفسه للشرطة

الشاطر: الزمالك يقترب من خطف مهاجم سموحة

التعليم: رصدنا طلبة رسموا "الحوت الأزرق" على أيديهم..فيديو

التموين تكشف الأسعار الجديدة للسلع الغذائية قبل رمضان.. فيديو

أخطاء تقع بها عند الخضوع للريجيم

فاروق الباز: مصر كان لازم تعمل سد النهضة لأثيوبيا بنفسها.. فيديو

شاهد.. رقصة جماعية لشيرين عبد الوهاب وبناتها وحسام حبيب على أغنيه "يا حبيبى"

نجلة الفخراني تحكي كيف قضى الحوت الأزرق على أخيها..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

فيديو

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب
وكيل «خطة البرلمان»:26 مليار جنيه زيادة في المرتبات بالموازنة الجديدة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟