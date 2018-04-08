أعمال موسيقية مصرية بالطابع الغربي في الأوبرا

يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفي حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية التي تضم آلات غربية مطعمة بآلات شرقية حفلاُ من إخراج الدكتور عبد الله سعد، في الثامنة مساء الثلاثاء 10 أبريل الجاري على المسرح الصغير بالاوبرا.



يتضمن البرنامج عددًا من مؤلفاته الخاصة التى ابدعها خصيصا لهذا الحفل وتظهر للنور لاول مرة وهي "الغريب، والمسافر، ونداء السماء" الي جانب عدد من اعماله التي تمزج الطابع الشرقي بالغربي الكلاسيكي منها حنين من القلب، وكيوبيد، وحارة شرقية، ولونجا علي الماشي، وحالة حب وغيرها .



يذكر أن الدكتور محمد عادل مصطفى بدا دراسته الموسيقية على آلتي الكمان والبيانو في سن مبكرة وتخرج في معهد الكونسيرفتورا قسم التاليف والقيادة واستكمل دراسته بسويسرا وحصل علي درجة الدكتوراه من جامعة فنون برن واقام العديد من الحفلات الموسيقية بعدة بلدان منها سوريا والجزائر ولاقت مؤلفاته قبولًا جماهيريا.