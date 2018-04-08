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برلمان

برلمانى عن استمرار نشاط أوبر وكريم: مستمرون فى مناقشة القانون ونحترم القضاء

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:36 ص
أوبر وكريم
أوبر وكريم
أمينة الدسوقى
قال النائب أحمد بدران البعلى، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن المجلس يحترم السلطة القضائية والأحكام الصادرة عنها، فيما يخص حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.

وتابع البعلى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان مستمر فى مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن المجلس يعمل فى إتجاه واحد وهو إقرار القوانين بما يحقق مصلحة المواطن والعمل على تنفيذها.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم" مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها.

كانت شركة "أوبر" أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

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