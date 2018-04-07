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أخبار البلد

الأمم المتحدة تشيد بالحملات المصرية في مكافحة المخدرات بين طلاب المدارس

السبت 07/أبريل/2018 - 09:51 م
الأمم المتحدة - ارشيفية
الأمم المتحدة - ارشيفية
محمود نوفل
ثمن فيصل حجازي، منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الحملة التي تتبناها وزارة التربية والتعليم لمكافحة الإدمان والمخدرات تحت شعار "لا للإدمان.. أنت أقوى من المخدرات"، مشيرا إلى ان مثل تلك الحملات تلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار المخدرات والإدمان بين طلاب المدارس من هم دون سن الـ18 عاما.

وأوضح منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" العالم كله ينظم مثل تلك الحملات بين طلاب المدارس لمكافحة الظاهرة بين ابناء المراحل التعليمية المختلفة حفاظا علي الأجيال الذين هم اساس بناء الأمم، لافتا الي ان تلك الحملات يجب ان تقوم علي اسس مدروسة حتي تستطيع الدولة أن تجني الفوائد المرجوة.

وبيَن حجازي ان هناك تناقصا مستمرا في نسب انتشار المخدرات والإدمان بين ابناء المرحلة الثانوية بسبب النجاح الهائل الذي حققته الحملات التي تقوم بها وزارتا التضامن والتربية والتعليم بمعاونة صندوق مكافحة الإدمان، مشددا على ضرورة استمرار مثل تلك الحملات الهامة التي تقي الأجيال من دمار المخدرات.

تجدر الإشارة الي ان المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيرى كان صرح بأن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وإدارة الهرم التعليمية، إضافة إلى إدارة الوعي الأثرى بالهرم.

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