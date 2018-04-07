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شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام

السبت 07/أبريل/2018 - 09:50 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصبحت كلبة من فصيل "البلدج" ذات مظهر غريب وتعيس محط أنظار الجميع على موقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث وصفها الرواد بأنها الكلبة الأكثر تعاسة في العالم، بسبب ملامح وجهها التي ترتسم عليها التعاسة والشفقة.

وترتسم تعبير ملاح الكلبة البائسة على هيئة بقع الحواجب المتدلية وفم مقلوب يوحي بمدى حزنها وتعاستها .

لكن كلبة البلدج الإنجليزي التي تبدو تعيسة كما توحي نظراتها، هي في الواقع جرو صغير سعيد الحظ، حيث لديها حوالي 3200 متابع عبر انستجرام، علاوة على عيشها ببلدان جزر المحيط الهادئ اللطيفة، التي يسكن بها مالكها ألماني الأصل، والذي وصف كلبته المميزة بأنها تعيش حياة سعيدة بعكس ما يظن البعض .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تصل تكلفة الكلب البلدج الانجليزي 200 جنيه استرليني، والذكر منها كاملة النمو، يصل وزنه 54 كيلو جرام ، وتم اعادة تسميتها بأسم مختلف لكون تصرفاتهم رقيقة ولطيفة بعكس مسماهم الحقيقي .
شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام
شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام
شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام
شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام
شاهد .. أتعس كلبة بالعالم لديها 3200 متابع عبر انستجرام

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