حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل .. فيديو جراف

حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل



1879 - حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية

1904 - توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي.

1946 - عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم.

1948 - مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل.

1957 - إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي.

1970 - القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر، وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلًا.

1993 - مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد إستقلالها من يوغوسلافيا.

2004 - اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور.

2005 - بدأ مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.

2010 - الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي دميتري ميدفيديف يوقعان في العاصمة التشيكية براغ على اتفاقية جديدة بين بلديهما حول تقليص حجم ترسانتهما النووية.

2016 -الحكم على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة.

مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر.