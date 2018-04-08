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أخبار البلد

حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل .. فيديو جراف

الأحد 08/أبريل/2018 - 05:38 ص
الخديو إسماعيل و
الخديو إسماعيل و بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني
محمود نوفل
حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل

1879 - حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية
1904 - توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي.
1946 - عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم.
1948 - مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل.
1957 - إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي.
1970 - القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر، وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلًا.
1993 - مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد إستقلالها من يوغوسلافيا.
2004 - اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور.
2005 - بدأ مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.
2010 - الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي دميتري ميدفيديف يوقعان في العاصمة التشيكية براغ على اتفاقية جديدة بين بلديهما حول تقليص حجم ترسانتهما النووية.
2016 -الحكم على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة.
مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر.

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