ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 09:44 م
طوارئ بمصيف بلطيم
طوارئ بمصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم..صور
محمود زيدان
يشهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، استعدادات مكثفة من قبل المسئولين ليكون جاهزًا لاستقبال الآلاف من المصطافين الراغبين في قضاء إجازة عيد الربيع وشم النسيم، وسط الطبيعة الخلابة، بناءًا على تعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بتوفير كافة سبل الراحة أمام المصطافين.

وقال المهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن المدينة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية قامت باتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والملاعب والشواطئ والميادين والفنادق حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن المليون والنصف زائر من المحافظات المجاورة.

وأضاف "شميس" أنه قام ونواب رئيس المدينة، بمتابعة جميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة لدهان "البلدورات" وتزيين المدينة بالأعلام والنظافة العامة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الرئيسي للمدينة، والحدائق العامة والشواطئ واستعداد رجال الإنقاذ للحفاظ على أرواح السادة المصطافين من الخطر بجميع الشواطئ بالمدينة.

وأكد رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه سيتم تفعيل دور غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة لتلقى أي بلاعات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى و تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المدينة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أو اختناقات مرورية ، متمنيًا للمصطافين ورواد المصيف قضاء أسعد الأوقات.
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور
طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور

ترشيحاتنا

ايفرتون ضد ليفربول.. مغردو «تويتر»: «الريدز من غير صلاح مركز شباب».. صور

الصحة: استقبال 89 مواطنا مصابين باشتباه أعراض تسمم بالقليوبية

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

إيهاب جلال يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبي الزمالك

الأزهر يحذر من «7 ذنوب» مُهلِكات

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

أيمن نور يستعين بـ"بودي جاردات"من أحد البارات لفض تظاهر العمال المفصولين بقناة الشرق

وصول 8 خبراء روس إلى مطار القاهرة استعدادا لعودة الرحلات الجوية مع موسكو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

«الأمور المستعجلة»: وقف حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ميسي يسجل هدفين ويضيق الفارق مع صلاح على قمة الحذاء الذهبي الأوروبي

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

إعجاز علمي.. تعرف على آية قرآنية أثبتت وجود البترول قبل اكتشافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى: اليوم ليلة فضح الخونة فى قناة الشرق برعاية أيمن نور.. فيديو
عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو
شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره
محمود سعد مشيدا بـ"روايات" أحمد خالد توفيق: الأشياء الصادقة تدخل القلب.. فيديو
ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في شباك ليجانيس خلال الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟