طوارئ في مصيف بلطيم لاستقبال مليون زائر خلال شم النسيم.. صور

يشهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، استعدادات مكثفة من قبل المسئولين ليكون جاهزًا لاستقبال الآلاف من المصطافين الراغبين في قضاء إجازة عيد الربيع وشم النسيم، وسط الطبيعة الخلابة، بناءًا على تعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بتوفير كافة سبل الراحة أمام المصطافين.





وقال المهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن المدينة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية قامت باتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والملاعب والشواطئ والميادين والفنادق حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن المليون والنصف زائر من المحافظات المجاورة.





وأضاف "شميس" أنه قام ونواب رئيس المدينة، بمتابعة جميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة لدهان "البلدورات" وتزيين المدينة بالأعلام والنظافة العامة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الرئيسي للمدينة، والحدائق العامة والشواطئ واستعداد رجال الإنقاذ للحفاظ على أرواح السادة المصطافين من الخطر بجميع الشواطئ بالمدينة.



