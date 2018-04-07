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أخبار العالم

الدفاع الروسية: غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «داعش» دمرت الرقة

السبت 07/أبريل/2018 - 10:00 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن صور تم التقاطها من الجو تظهر حجم الدمار الكارثي الذي ألحقته غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأحياء سكنية في مدينة الرقة السورية أثناء عمليته ضد تنظيم "داعش".

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن معظم المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية الأخرى دمرت في الرقة حيث لا يزال الوضع الإنساني بائسا وخطيرا ويصعب الوصول الإغاثي إليه.

وأظهرت الصور التي بثتها قناة (روسيا اليوم) الليلة، الفرق بين الوضع في الرقة بين مشاهد لأحياء سكنية بالمدينة ملتقطة في العام 2014 أي قبل بدء غارات التحالف الدولي ومظاهر الرقة الآن التي تظهر فيها أنقاض في مناطق سكنية مستهدفة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مستوى مخاطر التعرض للإصابات لا سيما المميتة جراء انفجار العبوات والقنابل وغيرها من الألغام المتبقية لا يزال مرتفعا في المدينة التي لم تجر عمليات إزالة المتفجرات فيها، مشيرة إلي أنه تبقى تحت أنقاض المباني المدمرة آلاف الجثث التي تعود لضحايا مدنيين سقطوا خلال الغارات الأمريكية على الرقة.

كان رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا، يان إيجلاند قد أعلن مؤخرا أن أعضاء أولى البعثات الإنسانية الأممية إلى الرقة منذ دحر (داعش) منها في أكتوبر 2017 أكدوا أن حجم الدمار في المدينة أكثر بكثير مما كان في مناطق أخرى حررها الجيش السوري بمساندة الطيران الحربي الروسي.

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