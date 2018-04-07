عماد زيادة يكشف تفاصيل تصوير مسرحية محمد رمضان

اكد عماد زيادة منتج مسرحيه " اهلا رمضان " ، من بطولة الفنان محمد رمضان، انه بالفعل تم تصوير المسرحيه منذ فترة، لكن لم يتم بيعها الى احدى القنوات الفضائيه حتى الان، وتلقى عددا من العروض من بعض القنوات الفضائية ويتم دراستها الآن.



وتابع "زياده" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، انه لم يتم الاستقرار حتى الان على الاستمرار فى عرض مسرحيه اهلا رمضان، قبل بيعها او تقديم عرض مسرحى آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن محمد رمضان مشغول حاليا فى تصوير مسلسله الجديد "نسر الصعيد"، لكنه يدرس عددا من النصوص المسرحيه لتقديمها سواء فى موسم عيد الاضحى او الكريسماس.