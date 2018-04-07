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شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره

السبت 07/أبريل/2018 - 10:03 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت هالة محمود، الملقبة بـ «بنت العراب»، إنها تقرأ روايات للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، منذ ان كان عمرها 8 سنوات، وكانت أول رواية هي «ما وراء الطبيعة»، موضحة أنها لقبت نفسها بـ «ابنة العراب» حبا في الدكتور أحمد خالد توفيق.

وأضافت «محمود» خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج «باب الخلق» المذاع على قناة «النهار» أنها وجدت نفسها في سطور روايات الدكتور أحمد خالد توفيق، مشيرة إلى أنها حضرت الكثير من المحاضرات وهو شخصية متواضعة وخلوقة جدا.

قالت «بنت العراب» أنها أصيبت بالهلع عقب سماع خبر وفاته وذهبت طنطا على الفور لتشيع الجثمان لتنفيذ وصيته التي أوصى بها الشباب، وهي وضع عبارة على قبره وهي «اجعل الشباب يقرأون»ـ.

أوضحت أنها استعانت بورقة وقلم من شاب وكتبتها ثم وضعتها على القبر، ولكنها تفاجأت بشاب من محبي الكاتب أحمد خالد توفيق بكتابة «اجعل الشباب يقرأون» علي رخامة منقوشة بماء الذهب لتليق بـ «العراب».

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