ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"السياحة المستدامة في أفريقيا" مؤتمر دولي بجامعة القاهرة..السبت

السبت 07/أبريل/2018 - 09:46 م
مؤتمر السياحة المستدامة
مؤتمر السياحة المستدامة


تستضيف قاعة المؤتمرات بمعهد البحوث والدراسات الافريقيه بجامعة القاهرة السبت المقبل مؤتمرا دوليا تحت عنوان السياحة المستدامة في افريقيا بحضور وزراء السياحة والبيئة والاستثمار وحضور رئيس جامعه القاهره الدكتور محمد الخشت .

وصرحت الدكتوره هويدا عبد العظيم منسق عام المؤتمر بأن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الدوله المصريه بالقاره الافريقيه بشكل عام وبتشجيع قطاع السياحه فى الدول الافريقيه بشكل خاص.

ويناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل البحثيه والتى تقدم بها العديد من الباحثين المصريين والافارقه والعرب المتخصصين فى الشئون الافريقيه ويعقد المؤتمر على مدار يومى ال١٤و ١٥ من الشهر الجارى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

الأزهر يحذر من «7 ذنوب» مُهلِكات

الإسماعيلى يتعادل مع الجيش ويبقي على آمال الزمالك في المركز الثاني.. فيديو

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب بـ «الجلابية والعباية» أمام جبل أحد

مانشستر يونايتد يحول تأخره بهدفين للتقدم بالثلاثة على الـ"سيتي".. فيديو

الزمالك يسعى لخطف نجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

أحمد موسى يعرض مستند فصل أيمن نور للعاملين بقناة الشرق الإخوانية .. فيديو

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

شاهد .. أولى خطوات موسى مصطفى موسى السياسية بعد خسارة الانتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ميسي يسجل هدفين ويضيق الفارق مع صلاح على قمة الحذاء الذهبي الأوروبي

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

أحمد موسى: اليوم ليلة فضح الخونة فى قناة الشرق برعاية أيمن نور.. فيديو
عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو
شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره
محمود سعد مشيدا بـ"روايات" أحمد خالد توفيق: الأشياء الصادقة تدخل القلب.. فيديو
ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في شباك ليجانيس خلال الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟