"السياحة المستدامة في أفريقيا" مؤتمر دولي بجامعة القاهرة..السبت





تستضيف قاعة المؤتمرات بمعهد البحوث والدراسات الافريقيه بجامعة القاهرة السبت المقبل مؤتمرا دوليا تحت عنوان السياحة المستدامة في افريقيا بحضور وزراء السياحة والبيئة والاستثمار وحضور رئيس جامعه القاهره الدكتور محمد الخشت .



وصرحت الدكتوره هويدا عبد العظيم منسق عام المؤتمر بأن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الدوله المصريه بالقاره الافريقيه بشكل عام وبتشجيع قطاع السياحه فى الدول الافريقيه بشكل خاص.



ويناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل البحثيه والتى تقدم بها العديد من الباحثين المصريين والافارقه والعرب المتخصصين فى الشئون الافريقيه ويعقد المؤتمر على مدار يومى ال١٤و ١٥ من الشهر الجارى

