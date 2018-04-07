650 معتمرا يغادرون مطار القاهرة متوجهين إلى الأراضي المقدسة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 650 معتمرا متوجهين الي الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، تم استقبالهم داخل صالات المطار وإنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات الجوية المتجهة الي السعودية.



وحرصت سلطات المطار على تسهيل إجراءات سفر كبار السن مراعاة لحالتهم الصحية، وتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات سفرهم .



يذكر أن موسم العمرة انطلق في الأول من مارس الماضي، بعد اعتماد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، للضوابط الجديدة للعمرة بإجمالي 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 80 % " 400 ألف تأشيرة" خلال شهري رجب وشعبان، و20% "100 الف تأشيرة " خلال شهر رمضان .