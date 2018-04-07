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أخبار البلد

ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و182 مخالفة مرورية فى محيط مطار القاهرة

السبت 07/أبريل/2018 - 09:43 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، من ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام، وتسجيل 182 مخالفة مرورية، عبر العديد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلي الطرق المؤدية ومن والي الصالات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمر اللواء طه بيومي مدير أمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الهاربين والمخالفين، وترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

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