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برلمان

بعد انتخابه رئيسًا لحزب مصر الثورة.. أبوالعطا: نسعى لمساندة الدولة

السبت 07/أبريل/2018 - 09:56 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
فاز الدكتور حسين أبو العطا برئاسة حزب مصر الثورة فى الانتخابات التى تمت اليوم بالمقر الرئيسى لحزب مصر الثورة بمحافظة الاسكندرية .

وأكد الدكتور حسين أبو العطا الرئيس الجديد لحزب مصر الثورة فى أول تصريحات له بعد انتخابه ، أن الحزب سيسعي بكل ما أوتي من جهد وقوة لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع الملفات والقضايا الداخلية والخارجية .

وقال " أبو العطا " فى تصريحات صحفية ان الحزب سيبدأ فى وضع خطة شاملة لتحديث وتطوير مؤسسات الحزب لإحداث تواجد متميز على الساحة السياسية وفي مختلف محافظات ومدن وقرى مصر .

وأضاف أبوالعطا أن حزب مصر الثورة لديه كوادره وقياداته وهم على مستوى عال من الكفاءة فى العمل السياسى والحزبى ،موجهًا شكره وتقديره لجميع قيادات وأعضاء حزب مصر الثورة لثقتهم فيه وانتخابه رئيسا للحزب ، معربا عن أمله فى تحقيق نجاح ملحوظ فى هذه المهمة خاصة فى ظل الظروف التى بها مصر والمنطقة والتى تتطلب الوحدة بين جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا .

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