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رياضة

ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في شباك ليجانيس خلال الشوط الأول.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 09:48 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وليجانس، ليتقدم البلوجرانا بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الكامب نو في الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

افتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 27 عن طريق ليونيل ميسي عقب تسديدة قوية ورائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، فيما نجح البرغوث الأرجنتيني في تسجيل هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 32 عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله كوتينيو لينفرد بالمرمى ويسددها بقوة داخل الشباك.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ76 نقطة، بينما جاء فريق ليجانيس فى المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

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