جمارك الدخان بالقاهرة تفرج عن 120 حاوية بـ102.9 مليون جنيه.. مارس الماضي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل متولي، ارتفاع واردات حاويات الدخان خلال مارس الماضي إلي 120 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت، بإجمالي 11.8 ألف طرد وزنها 2448 طن و 36 كجم، أي ما يساوي 2.45 كيلو طن.



وذكر تقرير صادر عن إدارة المنفذ الجمركي أن إجمالي الايرادات المحصلة بلغت 120.98 مليون جنيه، منها ضرائب بـ102.9 مليون جنيه، و ضرائب علي الأرباح الصناعية و التجارية المحصلة بـ 588.6 ألف جنيه.



وبلغت الرسوم المحصلة لصالح شعبة الدخان نحو 588.6 ألف جنيه، ورسوم إدارية ودمغة بـ 1656 جنيه.



وعلي نفس السياق أفرجت إدارة جمارك الدخان بالقاهرة عن 149 شهادة سحب جزئية بـ9398 طرد بوزن 1.98 طن كيلو بما يساوي 1975 طن و 85 كجم.



وبلغت جملة الرسوم المحصلة للمنفذ الجمركي 15.9 مليون جنيه، فيما وصلت جملة الصادرات لجمارك الدخان بالقاهرة لـ 3.09 مليون جنيه.



يذكر ان وحدة قياس الكيلو طن تساوي 1000 طن أو مليون كجم.

