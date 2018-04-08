«مدبولى»: طرح 7432 "شقة" بالعلمين الجديدة خلال 2018-2019

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح 7432 "شقة" ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، من بينها 6112 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019 والذى يبدأ فى يوليو المقبل.



وتابع الوزير، فى تصريحات له، أنه سيتم طرح 1320 وحدة سكنية من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة.