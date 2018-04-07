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رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال السباحة بالزعانف على فوزهم بالبطولة العربية

السبت 07/أبريل/2018 - 09:52 م
خالد عبد العزيز وزير
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياض
ريهام بكير
هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لاعبى ولاعبات السباحة بالزعاف ، أبطال مصر على فوزهم بالبطولة العربية برصيد 87 ميدالية (40 ذهبية،36 فضية، ميدالية بررونزية)

وذلك في البطولة العربية التي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ونفذها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية والرياضية والشاطئ العام خلال الفترة من 4 الى 7 أبريل 2018 بمشاركة 7 دول عربية وهي مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر.


وأشاد عبد العزيز بتصدر مصر للبطولة منذ اليوم الأول للبطولة وإصرار اللاعبين واللاعبات على الحفاظ على اللقب الذي فازوا به في آخر بطولة ، مشيرا إلى أن لاعبي ولاعبات مصر كانوا على قدر المسئولية وحققوا مراكز متقدمة.

 وأوضح أن هذه البطولات تمثل إضافة للاعبى ولاعبات مصر من خبرة واحتكاك بنظرائهم في اللعبة، مشيرًا إلى أن هناك مكسبا هاما وهو زيادة التقارب والتعارف بين الأخوة العرب.

ومن جانيه وجه سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ الشكر لوزير الرياضة على دعمه للبطولة ومتابعته لأنشطة الاتحاد وتذليل كل ما يعيق تقدم اللعبة وانتشارها، كما وجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي ساهم بشكل كبير في ظهور البطولة بالمستوى المتميز اللائق بسمعة مصر الدولية.

كان البلجيكي هارولد فيرفايك سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لرياضة الغوص والإنقاذ في مصر مشيدا بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للسباحة بالزعانف، وأضاف أنه سيرسل خطاب شكر للوزير بهذا المعنى مؤكدا أن لقاءه مع عبد العزيز في فبراير الماضى كان مثمرا ويؤكد وعى وزارة الرياضة بأهمية رياضات الغوص والإنقاذ.

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