مؤمن زكريا يشارك في تعادل «أهلي جدة» السلبي أمام «الهلال»

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة أهلي جدة السعودي ومنافسه الهلال والتي أقيمت اليوم السبت على استاد الجوهرة المشعة في اطار الاسبوع الخامس والعشرين من عمر منافسات دوري السعودي للمحترفين.





وشهدت التشكيلة الاساسية لفريق أهلي جدة غياب المحترف الدولي المصري مؤمن زكريا إلا أنه شارك في اللحظات الأخيرة من المباراة حيث دفع به المدير الفني بالدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني.



