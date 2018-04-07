ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤمن زكريا يشارك في تعادل «أهلي جدة» السلبي أمام «الهلال»

السبت 07/أبريل/2018 - 10:00 م
مؤمن زكريا يشارك
مؤمن زكريا يشارك في تعادل اهلي جدة السلبي امام الهلال
نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة أهلي جدة السعودي ومنافسه الهلال والتي أقيمت اليوم السبت على استاد الجوهرة المشعة في اطار الاسبوع الخامس والعشرين من عمر منافسات دوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التشكيلة الاساسية لفريق أهلي جدة غياب المحترف الدولي المصري مؤمن زكريا إلا أنه شارك في اللحظات الأخيرة من المباراة حيث دفع به المدير الفني بالدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني.

وحافظ فريق الهلال السعودي على فارق النقطة الوحيدة بينه وبين أهلي جدة متصدرًا الدوري السعودي برصيد 53 نقطة،بينما يأتي فريق أهلي جدة بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

قطر تغرق في الديون بسبب الإنفاق على منشآت مونديال 2022

ميسي يسجل هدفين ويضيق الفارق مع صلاح على قمة الحذاء الذهبي الأوروبي

ايفرتون ضد ليفربول.. مغردو «تويتر»: «الريدز من غير صلاح مركز شباب».. صور

ميدو: الزمالك لديه أمل في استعادة وصيف الدوري ولا بديل عن الفوز.. فيديو

إعجاز علمي.. تعرف على آية قرآنية أثبتت وجود البترول قبل اكتشافه

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

الأزهر يحذر من «7 ذنوب» مُهلِكات

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

30 ألف جنيه غرامة الزمالك على الونش بسبب "الباديكير"

نجم المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه ولمن سيلعب فى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ميسي يسجل هدفين ويضيق الفارق مع صلاح على قمة الحذاء الذهبي الأوروبي

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

الزمالك يسعى لخطف نجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

نجم المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه ولمن سيلعب فى مصر

فاروق جعفر: شكري نجيب لا يصلح للعب في الإسماعيلي.. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

فيديو

عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو
شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره
محمود سعد مشيدا بـ"روايات" أحمد خالد توفيق: الأشياء الصادقة تدخل القلب.. فيديو
ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في شباك ليجانيس خلال الشوط الأول.. فيديو
شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟