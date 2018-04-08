سفير جورجيا: مصر دولة رائدة في المنطقة وعلاقاتنا قوية بها.. طيران مباشر بين البلدين وعدد السائحين الجورجيين 16 ألفا

سفير جورجيا فى مصر:

نهتم بجذب الاستثمارات من مصر

19 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين

عدد السائحين الجورجيين 15-16 ألف سائح

اللجنة المشتركة تساعد على دعم وتعزيز العلاقات

روسيا تحتل حوالى 20% من أراضي جورجيا



أكد سفير جورجيا بالقاهرة ، ألكسندر نالبندوف ، أن مصر وجورجيا لديهما علاقات قوية دائما، مضيفا، نتمنى في المستقبل أن تكون العلاقات أكثر متانة بين البلدين.



وأضاف السفير فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن جورجيا ترى مصر دولة رائدة فى المنطقة والدليل على ذلك افتتاح أول سفارة جورجية فى مصر عام 1998 وهى الأولى فى المنطقة العربية.



وقال: إن العلاقات تتسم بالتفاهم والدعوة على توطيد العلاقات فى جميع المجالات التى يهتم بها الطرفين، مؤكدا ، أن بلاده تسلط الضوء على المجالين الاقتصادى والتعليمى ومهتمة بالتعاون فى جميع المجالات.



وأشار السفير، إلى اهتمام البلدين بجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تهتم جورجيا بجذب الاستثمارات من مصر، وتمتلك جورجيا أيضا مناخ رائع لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أنها تمتلك مناخ رائع، وقوانين واحدة للمستثمرين الأجانب والمحليين تجعل فرص الاستثمار متساوية ومتاحة للجميع، و تسهل الاستثمار فى البلاد، مضيفا، أن هناك بالفعل كثير من رجال الأعمال استخدموا هذه الإمكانيات للاستثمار فى جورجيا، مشيرا، إلى وجود أكثر من 160 شركة مؤسسيها رجال أعمال مصريين أو مساهمين فيها.



وعن حجم التبادل التجارى بين البلدين، قال إنه بلغ حوالى 19 مليون دولار العام الماضي وهو رقم ضعيف جدا، حسب تصريحه.



وفيما يتعلق بالتعاون السياحي أكد السفير وجود طيران مباشر بين البلدين وتحديدا إلى شرم الشيخ والغردقة بمثابة 3 رحلات أسبوعية، مشيرا، إلى أن عدد السائحين الجورجيين إلى مصر يبلغ سنويا حوالى 15- 16 ألف سائح وهو عدد كبير بالمقارنة مع عدد سكان جورجيا البالغ 3,700 مليون نسمة.



وعن اللجنة المشتركة المقرر عقدها فى تبليسى العام الجارى، قال: إنه يتم حاليا الاتفاق والتنسيق حول موعد إقامة اللجنة، مؤكدا، أن الجانبان يتمنيان عقد اللجنة خلال 3 – 4 شهور، معلنا، أن الأمور التى سوف يتم مناقشتها فى اللجنة لن تقتصر على الأمور الاقتصادية فقط، ولكن سيتم أيضا مناقشة الأمور التقنية والعلمية، مشيرا، إلى أن عقد اللجنة التى تتم من خلال وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية سوف يكون مساعد قوى لدعم وتعزيز العلاقات.



وكشف نالبندوف، عن التنسيق حاليا لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتعليم الفنى.



المستجدات فى الأزمة مع روسيا



وعن المستجدات فى الأزمة مع روسيا، أكد السفير أن موضوع الأزمة حساس جدا، مشيرا، إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية مع روسيا.



وأعلن، أن مساحة جورجيا 170 ألف كيلو متر مربع، تحتل روسيا حوالي 20% من أراضى جورجيا حوالى 18 ألف كيلو وهما مدينتى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأشار إلى تقدير بلاده للدول التى ساعدتها فى هذه الأزمة، وخاصة مصر لأنها تقف دائما مع جورجيا وتحافظ على وحدة وسلامة أراضيها.



وأضاف، أن الحكومة الجورجية توجه كل اهتمامها نحو هذه الأزمة وتحاول حلها بالطرق السلمية لكن للأسف حتى هذه اللحظة لا يوجد أى خطوات من خلال الجانب الروسى، مؤكدا، أن بلاده تحاول تطوير العلاقات المتبادلة مع روسيا بكل الطرق.



وكشف السفير، أن العلاقات بين البلدين تجاريا وثقافيا وإنسانيا موجودة، وهى تعتبر من أهم الدول التى يوجد معها علاقات تجارية، وهناك عشرات الالاف من السائحين الروسيين يأتون إلى جورجيا سنويا ويتزايد العدد.



وعن دور الأمم المتحدة لحل الأزمة، قال السفير: حاليا يتم مناقشة القضية فى اتفاقية جنيف السلمية بمشاركة أمريكا، وتواجد الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي osce، والاتحاد الأوروبى، مضيفا، أن الجلسة الأخيرة والتى حملت رقم 43 تمت خلال ساعات ولم يتم التوصل فيها إلى أى نتيجة.



وأشار السفير، إلى أن أبخازيا منطقة سياحية جميلة جدا وبها منتجعات على البحر الأسود وكان يأتى إليها الأسر الغنية أيام الاتحاد السوفيتي.



أما أوسيتيا الجنوبية ، الوضع مختلف حيث تعتبر من ناحية المساحة نقطة ممتازة من الناحية العسكرية للسيطرة على الأراضى الجورجية كلها، وبعد إنهيار الإتحاد السوفيتى عام 1991 ظهرت حركات انفصالية فى المنطقتين من قبل السكان وذلك بدافع وتمويل من روسيا لهذه الحركات، وهذه الأزمة لم تسيطر عليها جورجيا بالكامل بسبب التواجد الروسى بهما.



وأضاف السفير، تم توقيع إتفاقية فى 12 أغسطس 2008 بين البلدين بوساطة الاتحاد الأوروبى من أجل وقف إطلاق النار أهم بنودها قيام روسيا بمغادرة الأراضي الجورجية فورا وإزالة القاعدتين وعودتهما إلى الأراضى الروسية.



وأكد، أن روسيا تعتبر أبخازيا وأوسيتيا منطقتين منفصلتين، ويتم إستخدام العملة الروسية فى المنطقتين، وكل القوات الموجودة فى أوسيتيا موحدة مع القوات الروسية، وهناك اتفاقية بين روسيا والمنطقتين الأولى مع أبخازيا تحت مسمى "التعاون" والأخرى مع أوسيتيا تحت مسمى "وحدة وتعاون".



وأشار، إلى أن أبخازيا تعتبر نفسها دولة مستقلة وأصدقاء لروسيا، أما أوسيتيا الجنوبية هدفها الانضمام إلى منطقة أوسيتيا الشمالية فى روسيا، والهدف من الاتفاقيتين هو امتصاص وجذب المنطقتين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتجاريا، كما تقوم روسيا بترسيم حدود للمنطقتين.



وتم تغيير حدود جورجيا ، وأصبحت جمهورية جورجيا ، وجمهورية أبخازيا، وأصبح لمنطقة أوسيتيا حدود دولية وهناك معابر لتجاوز هذه الحدود ويتم إلقاء القبض على أى مواطن يحاول تخطى هذه الحدود، وتم منذ شهور قليلة قتل مواطن من خلال القوات الروسية اعتبروه مخالف للقوانين.



وأضاف، أن المواطنون المقيمون فى المنطقتين جورجيين والحكومة الجورجية تحاول قدر الامكان الاهتمام بهم والتكفل برعايتهم وعلاجهم وتعليمهم، ولكن الجهات الروسية لا تسمح لهم بالمرور حتى لا يكون هناك انتماء لجورجيا.

