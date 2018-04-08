التمويل العقاري: ندرس تنفيذ "شقق" أقل من 90 مترا فى الإسكان الاجتماعى

قال عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الصندوق يدرس حاليا تنفيذ نماذج ومساحات مختلفة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".



وأوضح رشدى فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الصندوق يدرس حجم الطلب على الوحدات بمساحات 63 متر مربع و70 و75 و80 متر مربع بعدد من المدن والمحافظات، وفى حالة وجود طلب قوى سيتم تنفيذ نماذج متنوعة بهذه المساحات بشرط أن تقل جميعها عن النموذج الموحد للمشروع 90 متر مربع الذى يتم تنفيذه منذ بداية المشروع فى 2014.



وتابع نائب رئيس الصندوق أن الوزارة نفذت 3 آلاف وحدة فقط بمساحات أقل من 90 متر مربع بالمشروع منذ بداياته، وهى عبارة عن ألف وحدة سكنية بمدينة العبور بمساحة 75 متر مربع صافى مساحة 63 متر مربع بموقع مميز وتم طرحها ضمن إعلان وحدات المصريين بالخارج التى تم طرحها فى فبراير الماضى و2000 "شقة" بمساحة 70 متر مربع بمدينة مرسى مطروح وتم طرحها للمواطنين فى عام 2015 بسعر 112 ألف جنيه فى حين كان يتم طرح وحدات الـــ90 متر مربع بـــ135 ألف جنيه وقتها.