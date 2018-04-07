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ثقافة

60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 10:07 م
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت ادارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار اليوم، زيارة الى منطقة الأهرامات ومتحف مركب خوفو،وذلك ضمن فعاليات برنامجها الثانى "اثارك ...حقك تعرفها" المعد لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بهيئة قصور الثقافة ومركز الدراسات والتدريب.

كشفت د.رشا كمال، مدير التنمية الثقافية، أن ذلك يعد التعاون الأول مع المحافظات ممثلة فى إدارة شئون ذوى الإعاقة بديوان عام محافظة بن سويف، تحت إشراف رباب محمود مسئول ملف ذي الاحتياجات الخاصة بالإدارة ورامى يسرى مترجم الاشارة،حيث تم إستقبال 60 طالبا من الصم وضعاف السمع، بهدف رفع الوعى الاثرى لديهم وتعريفهم بحضارة بلدهم وتنشيط السياحة الداخلية.
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور
60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يكتشفون تاريخ الهرم .. صور

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