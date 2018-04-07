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رياضة

الكويت تتأهل للمجموعة الثانية لبطولة «كأس ديفيز» للتنس 2019

السبت 07/أبريل/2018 - 09:59 م
صدى البلد
أ ش أ
تأهل منتخب الكويت لتنس الرجال إلى المجموعة الثانية لبطولة (كأس ديفيز) 2019، والتي أقيمت تصفياتها في مدينة هانوي عاصمة فيتنام، خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل الجاري؛ وذلك بعد فوزه اليوم على المنتخب الماليزي.

وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي فالح العتيبي - في تصريح صحفي - إن لاعب المنتخب الكويتي محمد الغريب، استطاع حسم المباراة الأولى أمام ماليزيا لصالح الكويت، كما حسم اللاعب عبدالله مقدس المباراة الثانية لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-0)، موجها شكره لأبطال المنتخب على هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه، أوضح كابتن المنتخب الكويتي عادل الشطي، أن المنتخب تصدر المجموعة الثانية، بعد فوزه على كل من المنتخب الأردني (3-0) والمنتخب السعودي (3-0) والمنتخب القطري (2-1) والمنتخب السوري (2-1)؛ وذلك قبل فوزه في نهاية التصفيات على المنتخب الماليزي.
تجدر الإشارة إلى أن تسع دول آسيوية شاركت في تصفيات بطولة كأس العالم لتنس الرجال (كأس ديفيز)، هي الكويت والسعودية وقطر والأردن وسورية وماليزيا وكمبوديا والباسيفيك، بالإضافة إلى الدولة المضيفة للتصفيات فيتنام.

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