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فاروق الباز: «ممر التنمية» أهم مشروع في حياتي وأتمنى تنفيذه.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 10:01 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
نورا المري
قال الدكتور فاروق الباز مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية:"ممر التنمية أهم مشروع في حياتي وأتمنى تنفيذه حتى نخرج من الوادي الضيق على العشوائيات"، مُشيرا إلى أن كل أشيائنا في أفق محددة، والممر عبارة عن منفذ للمواطنين بالتوسع بعيدا عن وادي النيل والدلتا.

وأضاف " الباز"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم، أن الممر يخلق منفذ للتوسع للمصريين للخروج من الوادي وترك الأراضي الزراعية، مُشيرا إلى أن الصحراء الشرقية والغربية مساحات شاسعة ومستوية وقريبة من النيل وبها مياه جوفية صالحة للزراعة، متابعا:"طلبت من رئيس جامعة أسيوط الخروج من الأراضي الزراعية والتوجه للصحراء المجاورة".

واعتبر "الباز"، أن المدن الجديدة داخل حيز وادي النيل "مصيبة" على حدود الأرض الخضراء، مُشيرا إلى أن ممر التنمية سيخلق ظهير لكافة محافظات الجمهورية وينشئ مدن جديدة خارج وادي النيل، بمسافة تبعد من 8 لـ100 كيلو.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي فترة ترشحه في المرحلة الأولى، أخبرني أنه وضع مشروع "ممر التنمية" في البرنامج الانتخابي، لأنه اقتنع به، ولكنها يحتاج لـ5 سنوات لتجهيز البنية التحتية اللازمة له حتى يتم البدء في تنفيذه، مُشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على سد الاحتياجات الأولية الهامة للمواطنين، وتابع:"الصعيد مازال منسيا لابد من توسيع أفاق المواطنين في الصعيد، ونفتح لهم مجالات للتمدن والصناعة".

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