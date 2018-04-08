«إلغاء السابقة الأولى».. مقترح برلماني لأصحاب العفو الرئاسي.. النواب يطالبون بتطبيقه على «الغارمات والقتل الخطأ والتعاطي».. واستثناء الجرائم الأخلاقية
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:49 ص
النائب طارق الخولي
«الخولي» يقترح إلغاء السابقة الأولى لأصحاب العفو الرئاسي
برلمانية تكشف شروط إلغاء السابقة الأولى للمُفرج عنهم
«تشريعية البرلمان»:
المقترح بحاجة إلى ضمانات وضوابط
مع اقتراب صدور القائمة الرابعة للعفو الرئاسي، تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو، بمقترح لإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، الأمر الذي أثار جدل نواب البرلمان مؤكدين على ضرورة وجود ضوابط وضمانات لتنفيذ هذا المقترح وعدم تعميمه على جميع الجرائم.
وقال النائب طارق الخولي، صاحب المقترح، إنه يَدْرس حاليًا مقترح بقانون لإلغاء السابقة الأولى، تمهيدا لعرضه على البرلمان، مؤكدا أن القانون الحالي لا يسمح بمحو السابقة الأولى ولا يتقبل فكرة محو الآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم.
وطالب الخولي في تصريحات له، بضرورة منْح هؤلاء (أصحاب السابقة الأولى) فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم، للمساهمة في عدم استمرارهم في ارتكاب أي جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، موضحًا أن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وتابع أن من لديه سابقة أولى، وقضى مدة عقوبته، يواجه ظروفًا قاسية بمجرد خروجه من السجن، فيظل في بعض الأحكام مراقَب من 3 إلى 5 سنوات، كما يُعاقَب مجتمعيًا بأكثر من وسيلة، منها عدم أحقيته في التصويت أو الترشح للانتخابات، ولا يُسمح له بشَغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة معينة.
فيما قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مقترح إلغاء السابقة الأولى يحتاج إلى دراسة وإطار تشريعي يحدد ضوابطه وأحكامه، مؤكدة أنه لا يجوز تعميم إلغاء السابقة الأولى على جميع المفرج عنهم.
واقترحت دوريش في تصريحات لـ"صدى البلد"، تطبيق المقترح على قضايا الغارمات والتعاطي والقتل الخطأ وغيرها من الجرائم الخفيفة التي تصدر دون ميول عنيفة أو إجرامية، على أن يستثنى من المقترح المتهمين في قضايا القتل المتعمد والجرائم الأخلاقية من تحرش واغتصاب، فضلا عن جرائم الإتجار في المخدرات وإهانة رموز الدولة.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن رفع السابقة الأولى عن المفرج عنهم من قوائم العفو الرئاسي يجب أن تكون مشروطة أيضا وغير مُعممة، فمن يمتلك تاريخا سياسيا وشارك في جرائم تخريب أو عنف لا يجب محو سابقته الأولى أما خلاف ذلك فلا مانع من محو سابقتهم.
بدوره قال النائب شريف نادي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروعات قوانين أو مقترحات بشأن إلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، مؤكدا أن المقترح بحاجة إلى ضمانات وضوابط ليس فقط من الناحية التشريعية لكن أيضا من الناحية النفسية والمجتمعية حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.
وطالب نادي في تصريحات خاصة، بضرورة إجراء اختبارات نفسية للمفرج عنهم من قبل أطباء مختصين في علم النفس والاجتماع وذلك للتأكد من سلامتهم النفسية وعدم وجود أي ميول إجرامية أو عدوانية لديهم، مع العمل على تأهيل المفرج عنهم للتكيف والتأقلم داخل المجتمع، وإعطائهم فرصة ثانية لإثبات ذاتهم في الحياة العلمية والعملية.
وأشار النائب إلى وجود العديد من المؤسسات الوظيفية والتعليمية التي تلفظ الشخص لكونه "رد سجون" ولديه سابقة، الأمر الذي يسبب أزمة لدى العديد من الأشخاص تدفعهم إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف تجاه المجتمع انتقاما منهم لرفضهم في التعليم والوظائف وحتى داخل الحياة الاجتماعية بين الأصدقاء والأقارب.