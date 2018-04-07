"انقلب السحر على الساحر".. العاملون بقناة الشرق الاخوانية يصدرون بيانًا يكشفون فيه كذب وتدليس الممولين.. وأيمن نور يفصل مجموعة منهم.. ويستعين بـ"بودي جاردات"من أحد البارات لفض تظاهرهم

صدور بيان من قناة يكشف كذب وتدليس ايمن نور من أجل الإطاحة بمجموعة من الإعلاميين

الشرطة التركية تقتحم مقر "قناة الشرق" الاخوانية وتلقى القبض على عدد من العاملين بها

أيمن نور يستعين ببودي جاردات لفض تظاهر العمال من أمام القناه



تصاعدت حدة الخلاف بين المفصولين من قناة "الشرق" ومالكها الهارب في تركيا والموالي لجماعة الإخوان أيمن نور، بعدما اقتحمت الشرطة التركية مقر القناة وألقت القبض على عدد من العاملين بها، عقب تنظيم العاملين المفصولين وقفة احتجاجية أمام مقر القناة حيث اصدر ايمن نور قرارا بفصل مجموعة من العاملين بالقناة مما اشعل حده الخلاف ودفعهم لاصدار بيان يهاجمون فيه ايمن نور وممولى القناة ويكشفون عن كذبهم وتدليسهم، كما طالب العاملون بالقناة قيادات جماعة الاخوان بتحديد موقفهم والتدخل للسيطرة على الوضع.



وأكد العاملون بقناة الشرق في بيانهم، أن البيان الصادر من إدارة قناة الشرق يكشف لكل العالم السقوط الفاحش المستمر لـ «أيمن نور» وإستمراره في التزوير والكذب والتدليس من أجل تبرير الإطاحة بمجموعة من الإعلاميين علي خلفية أزمة القناة وتصفية الحسابات مع من ناصروا ووفقوا وتضامنوا مع العاملين ضد ظلم وتعسف أيمن نور.



وأكد العاملون أن الإدعاء بإقتحام الزملاء للقناة هم متواجدون فيها بالفعل،ويتحدون أن يذيع أيمن نور تفريغ كاميرات القناة أو يسلمها لأي جهة تحقيق محايدة.



وأضاف العاملون أن الإعتصام بالقناة للتضامن مع زميل مفصول تعسفيا، وسيلة مشروعة لإجبار الظالم والمتعدي علي التراجع ولا نري أي غضاضة في ذلك ولكنها الليبرالية المزيفة التي يلتحف بها أيمن نور.



وتابع البيان الصادر عن العاملين بقناة الشرق، أن الادعاء بفصل الصحفي والإعلامي محمد طلبة رضوان من القناة بسبب عمله مع قناة أخري براتب ضخم هو كذب آخر في سلسلة أكاذيب لا تنتهي، فطلبة لا يعمل بإنتظام في قناة أخري ولكنه يتعامل بنظام القطعة مع قناة أخري عربية بأجر رمزي، خاصة انه يتقاضي في قناة الشرق أقل من ثلث المرتب الذي كان يتقاضاه في قناة وطن، بالإضافة إلي أن هناك ثمانية عاملين بالقناة يعملون في أماكن أخري لتغطية تكلفة المعيشة الباهظة في تركيا وأيمن نور يعلم ذلك تماما.



وأوضح العاملون، أنه بالنسبة لـ «طارق قاسم» فإرتطام كرسي بجزء من بلاطة واحدة من ضمن ١٢ بلاطة كان عن غير عمد منطقيا" وكاميرات القناة رصدت الحالة وطبقا لأي قانون ونظام في أي مؤسسة يكون التغاضي عن تحميل الزميل اي تكلفة خاصة انه عن غير قصد، ويكون في حالة العمد يكون بتحميله تكلفة قيمة الإصلاح كما حدث مع عدة زملاء قبل ذلك، ولكنه التربص الحقير والخطة المسبقة للظالم الكذاب أيمن نور للإطاحة بالرموز الإعلامية التي تصدرت إنتفاضة العاملين ضد ظلمه وفساده.



وقال البيان، أن التبرير المضحك حول إستدعاء الشرطة وأنها والقوات الخاصة جاءت من نفسها يدلل علي كمية التدليس، فقد كانت خطة محكمة أدارها أيمن نور بنفسه بإرسال سائق تركي يدعي أوزهان يقوم بالتحرش بالعاملين والإعتداء عليهم وسرقة تليفوناتهم التي يبثون منها ما يحدث بالقناة وفي نفس التوقيت يتم الإتصال بالشرطة التركية والإبلاغ عن قيام موظفين مصريين بالإعتداء علي مواطن تركي، مضيفين أنه عندما فطن العاملون للمخطط الدنيء أخرجوا أوزهان من صالة التحرير فما كان من هيثم إمام سكرتير أيمن نور إلا أن قام بإغلاق الباب عليهم لكي تكتمل التمثيلية.



وأضاف العاملون ، إنه إذا كانت الشرطة قد جاءت من نفسها فما المبرر بإستدعائها في المرة الثانية، بل ما المبرر بإستدعاء بودي جاردات مغاربة وأكراد مسلحين من احد البارات المشبوهة من تقسيم، مؤكدين أن هناك الكثير من الفيديوهات والصور التي وثقت الواقعة.



وتابع البيان، أن ما يقومون به ليس حملة تشويه ولكن كشف لفضائح كارثية قام بها أيمن نور، ومنها دعوته لجمعية عمومية وهمية للعاملين والمؤسسين والمساهمين في فندق ويش مور ١٩ ديسمبر٢٠١٧



وأضاف العاملون، أن قناة الشرق ليس فيها ١٥٥ موظفا بل ٨٥ موظفا، مضيفين أنهم يمتلكون مستندات تؤكد ما يدعوه، وأن هذا العدد يشمل أجر أربعة من الذين يدفع لهم أيمن نور راتب ثابت لكي يكونوا كتائب إلكترونية يهاجمون من يختلف معه.



وتابع العاملون، أن أتهام خالد إسماعيل أنه يتقاضي تمويل، هو إتهام مضحك، فما يزعمه أيمن نور انها أدلة قاطعة هي دليل ادانه دامغة سيتم مقاضاته بسسبه لسرقته هاتف إسماعيل عن طريق احد السائقين الاتراك وتفريغ ما في التليفون من محادثات، وكافة المستندات متوفرة لمن يريد أن يعرف الحقيقة.



وقال العاملون، أن معتز مطر يقف مع أيمن نور من أجل المال، وأنه يقوم بالكذب في كل ما يقال وليس صاحب مبدأ وخلق قويم، وبالنسبة لإقحام الزميل عبدالله الماحي في قرارت الفصل فقد تم الإعتداء عليه جسديا مرتين من قبل بلطجية وبودي جاردات أيمن نور، من أجل التهرب من دفع المستحقات المتأخرة له والتي تبلغ ما يعادل راتب ٦ أشهر كاملة.



وأضاف البيان: يؤسفنا صمت الشخصيات الموجوده خارج مصر مما يحدث داخل قناة الشرق، إما مجاملة لأيمن نور الذي يغدق عليهم بالعزومات والهدايا أو الحرص الواهي علي شكلهم بالخارج.



وكتب بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أيمن نور استعان بالشرطة التركية، وقدم لها بلاغًا كاذبًا حول افتعال المفصولين مشادات مع مواطنين أتراك، وقد تمركزت مدرعات وأفراد من الشرطة أمام مدخل القناة بمدينة إسطنبول لمنع المحتجين من دخولها والمطالبة بمستحقاتهم.



وواصل العاملون بقناة الشرق الإخوانية، اعتصامهم خارج القناة بمدينة إسطنبول التركية، بعد القرارات التعسفية التي أصدرها أيمن نور الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية ضدهم.



وأطلق العاملون بالقناة بثا مباشرا على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يقولون فيه إن أيمن نور طلب الشرطة التركية لهم مرة أخرى مدعيا أنهم يقومون باقتحام القناة.



