عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا:" الصلوات قائمة في كل كنائس مصر حاليا، وكل عام وانتم بخير".



وأضاف "أديب" في برنامجه " كل يوم" المذاع على قناة " أون أي"، قائلا:" ربنا يديم الأمن والأمان عليكم ، وتواجد الصلوات في كافة كنائس مصر، دليل على التأمين الجيد للكنائس، لأن تلك المناسبة ينتظرها أعداء الوطن لإفسادها".



وتابع قائلا:" البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس ليلة عيد القيامة المجيد، المقام حاليا بالكاتدرائية المرقسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومجموعة من كبار رجال الدولة".

