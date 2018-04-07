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عمرو أديب يهنئ الأقباط بعيد القيامة .. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 10:04 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
هنأ الإعلامي عمرو أديب، الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا:" الصلوات قائمة في كل كنائس مصر حاليا، وكل عام وانتم بخير".

وأضاف "أديب" في برنامجه " كل يوم" المذاع على قناة " أون أي"، قائلا:" ربنا يديم الأمن والأمان عليكم ، وتواجد الصلوات في كافة كنائس مصر، دليل على التأمين الجيد للكنائس، لأن تلك المناسبة ينتظرها أعداء الوطن لإفسادها".

وتابع قائلا:" البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس ليلة عيد القيامة المجيد، المقام حاليا بالكاتدرائية المرقسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومجموعة من كبار رجال الدولة".

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