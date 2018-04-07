خبير أرصاد : مصر ملتزمة بسياسات الحد من تغير المناخ

قال وحيد سعودى خبير الأرصاد الجوية ان مصر ملتزمة بسياسات الحد من تغير المناخ بتطبيق كافة المعايير اللازمة وهذا ما نشاهده فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى تبنى أفقيا وليس رئيسا للحد من التلوث البيئى .



وأضاف سعودى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان مصر ايضا ملتزمة بزراعة الاشجار والمساحات الخضراء واستيراد التكنولوجيا الحديثة فى صناعتها للحد من التلوث الناتج عنها.



وأوضح سعودى انه اذا استمر العالم فى سياساته الخاطئة الصناعية سيتم ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب المياه بسبب إذابة الجليد وهجرة الكائنات الحية و يسبب كارثة بيئية .



وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،قد استقبل اليوم السبت، باتريسيا أسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها.



وحضر اللقاء، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وتناول الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.